Operazione dei carabinieri forestali nel cosentino. Le indagini hanno accertato che la ditta esecutrice dei lavori era priva delle autorizzazioni necessarie

I carabinieri forestali di San Pietro in Guarano hanno posto sotto sequestro un’area in località Fruscetto del comune di Luzzi e denunciato un uomo di Acri per l’apertura di una pista abusiva, lunga 150 metri e larga tre metri, in un’area vincolata, caratterizzata da un bosco misto di castagno e quercia. I lavori necessitavano di nullaosta idrogeologico. Le indagini hanno accertato che la ditta esecutrice dei lavori era priva delle autorizzazioni necessarie. Il titolare è stato denunciato.