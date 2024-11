L’arma, le munizioni e la sostanza stupefacente sono state rinvenute all’interno della portiera. Per i ragazzi l’arresto è stato convalidato e sono stati predisposti i domiciliari

Nel nottata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno arrestato in flagranza di reato, il 22enne P. A. e il 19enne V. B., entrambi di Guardavalle, per detenzione illegale di armi, munizioni e stupefacenti. I militari della Stazione di San Vito dello Jonio, in particolare, notando i due giovani transitare più volte nel centro abitato di Olivadi, hanno provveduto a fermarli in località “Murorotto”.

A causa della scarsa illuminazione e considerando lo strano comportamento dei ragazzi, i militari hanno richiesto il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Guardavalle, e hanno deciso di proseguire il controllo presso la vicina Stazione Carabinieri, al fine di effettuare adeguata perquisizione personale e veicolare.

All’interno della portiera anteriore sinistra del mezzo sono state rinvenute una pistola revolver calibro 357 magnum, marca “Sturm Ruger”, con matricola abrasa, caricata con 6 cartucce e un involucro bianco contenente 22 grammi di marijuana.

Il materiale è stato sequestrato e verrà inviato al Ris di Messina e il Lass di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito. Nella mattinata odierna, gip al Tribunale di Catanzaro ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi gli arresti domiciliari.

g.d'a.