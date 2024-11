I carabinieri di Vibo Valentia, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Corrado Caputo, hanno arrestato Damiano Cortellini, già noto alle forze dell’ordine. Nel dettaglio, nel corso di una perquisizione eseguita in un’abitazione ubicata nel centro abitato di San Gregorio d’Ippona è stata trovata una pistola colt 1911 cal. 45. Nascosti in un marsupio all’interno di un armadietto i carabinieri, oltre l’arma hanno rinvenuto un serbatoio con sette cartucce dello stesso calibro della pistola e ulteriori 33 proiettili illecitamente detenuti. Ulteriori accertamenti in corso per capire la provenienza dell’arma.

L’attività del Comando provinciale dei Carabinieri per il controllo del territorio prosegue secondo le direttive impartite dal procuratore Camillo Falvo e sono tese a contrastare il diffuso fenomeno della proliferazione di armi clandestine e a prevenire regolamenti di conti anche per futili motivi in una provincia dal grilletto facile dove anche recentemente è prevalsa la logica della giustizia “fai da te”.