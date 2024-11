Un uomo affetto da disturbi psichici si è barricato in casa da stamattina in un appartamento al terzo piano di via Nazionale a Pizzo. Il 40enne avrebbe ferito con una coltellata la madre. Sul posto si sono portati i carabinieri e la polizia ed anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna ferita al petto, al braccio ed alla testa e per la quale si è reso necessario il ricovero in ospedale. L’uomo – dopo aver fatto uscire di casa anche il padre – si è però barricato nell’appartamento minacciando gesti autolesionistici. Sul posto polizia e carabinieri stanno cercando di farlo recedere dalle cattive intenzioni.