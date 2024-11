Acquisite dai carabinieri le riprese delle telecamere di videosorveglianza che hanno registrato alcuni malviventi che hanno cosparso la vettura con liquido infiammabile per poi dargli fuoco

L’auto di un imprenditore 50enne, G.B., di Pizzo Calabro, nel vibonese, è stata data alle fiamme mentre era parcheggiata in strada, su via Nazionale, nei pressi della sua abitazione. Sull’accaduto hanno subito avviato le indagini i carabinieri della stazione locale che hanno acquisito le riprese delle telecamere di videosorveglianza installate presso un distributore di benzina e che hanno registrato alcuni malviventi che hanno cosparso la vettura, un’Alfa 159, con liquido infiammabile per poi dargli fuoco.