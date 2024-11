Denunciati due bulgari a Pizzo Calabro per maltrattamenti e tentata uccisione

Pizzo - I Carabinieri hanno denunciato due persone per tentata uccisione e maltrattamento di animali. Infastiditi dal comportamento del cane, hanno deciso di lanciarlo dal furgone in corsa. I due percorrevano a velocità sostenuta una strada quando hanno deciso, senza rallentare, di aprire il portellone per lanciare in strada l'animale, subito soccorso da alcune persone casualmente in zona. I Carabinieri poco dopo hanno rintracciato e denunciato i due bulgari.