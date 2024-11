L’amministrazione, guidata da Gianluca Callipo del Pd, ha avviato la tanto attesa bonifica della vecchia discarica.

Pizzo (Vibo Valentia) – La vecchia discarica di Pizzo si trova a 250 metri dalla foce del fiume Angitola. Una discarica dismessa nel 97’ e da allora totalmente abbandonata. Si parla di un cumulo di rifiuti per un totale di oltre 40 mila tonnellate di materiale inquinante, che ora l’amministrazione ha deciso di eliminare. In primo luogo sarà messa in sicurezza la zona della vecchia discarica, con l’obiettivo di bonificare completamente l’area. Per la bonifica completa occorreranno 7 milioni di euro. Per ora dal Ministero dell’Ambiente ne è arrivato il primo milione, sufficiente per avviare il primo lotto di lavori, una serie di interventi necessari per ridurre il rischio inquinamento, e per preparare la bonifica completa.



“Sono convinto che presto i fondi destinati agli interventi di bonifica saranno aumentati – ha dichiarato il sindaco Callipo - D’altronde puntiamo al risultato migliore, cioè la rimozione totale dei rifiuti e il ripristino dei luoghi. Ma abbiamo pronta la soluzione alternativa, perché qualora le risorse non fossero integrate in breve tempo, il nostro progetto prevede anche la meno costosa messa in sicurezza con la tecnica del cupping, cioè l’incapsulamento dell’intera discarica, anche per la parte presente nel sottosuolo. L’approvazione del nostro progetto, quindi, è un primo importantissimo passo verso la soluzione di un problema dimenticato, verso il quale abbiamo sentito il dovere di agire, nonostante le grandi difficoltà finanziarie che comporta l’intervento”.