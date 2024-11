Aveva realizzato un allaccio diretto alla linea elettrica con cui riforniva a costo zero sia la propria abitazione che il bar di sua proprietà.

Pizzo (VV) - La donna, FUSCA Tommasina cl. 1964, con precedenti specifici, è stata tratta in arresto dai militari della Compagnia di Vibo Valentia. I Carabinieri della Stazione di Pizzo nel corso di un controllo eseguito in via Litoranea ove la FUSCA è titolare di un chiosco adibito a bar denominato “Il Covo dei pirati”, hanno accertato che la donna, mediante la realizzazione di un sistema di bypass del contatore, riforniva direttamente di energia elettrica sia l’attività commerciale che la propria abitazione ubicata nelle vicinanze. Personale specializzato dell’Enel intervenuto sul posto ha accertato tecnicamente l’illecito. Su disposizione dell’A.G. la donna è stata tradotta presso il proprio domicilio ove rimarrà ristretta in regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.