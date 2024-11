Gli agenti hanno bloccato due persone per evasione dagli arresti domiciliari

Due pluripregiudicati, D.R. di 51 anni e T.F. di 47, entrambi sottoposti ai domiciliari, sono stati tratti in arresto dalla squadra volante della polizia di Cosenza per evasione. In particolare gli agenti hanno intercettato D.R., gravato da precedenti per rapina e ricettazione, mentre si trovava nei pressi dell’abitazione di un altro elemento noto alle forze dell’ordine. Alla vista degli agenti si è dato precipitosamente alla fuga ma è stato immediatamente bloccato.





T.F. invece, già arrestato in flagranza di reato per aver commesso una violenta rapina in una farmacia cittadina, è stato sorpreso mentre si aggirava tra i vicoli di Cosenza vecchia. Dopo le formalità di rito, sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.