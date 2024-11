Il dirigente medico ha interessato i vertici dell'Asp di Cosenza spiegando che con altri due medici in meno e non è possibile garantire le attività

Sospesa la divisione di Rianimazione del presidio ospedaliero spoke di Corigliano-Rossano “Nicola Giannettasio”. Il provvedimento porta la firma del direttore del presidio Pierluigi Carino che riporta, tra le motivazioni, la situazione emergenziale del personale sott’organico.

In particolare, in queste ore, sono venuti meno altri due medici e ciò non consente l’espletamento ordinario delle attività. L’alto dirigente ha interessato i vertici dell’Asp, del dipartimento di emergenza e del 118.