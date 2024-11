L’ultima giornata della VII edizione del meeting della polizia locale organizzata da laBconsulenze in collaborazione con Sibot, si è aperta con una sessione di studio dedicata alla gestione delle sanzioni amministrative. Il dibattito si è articolato lungo i binari di un confronto tecnico di altissimo livello tra il comandante della Municipale di Afragola, Michele Orlando, il comandante di Sant’Antonio Abate, Giuseppe Capuano, il comandante della Polizia locale di Cerignola, Francesco Delvino, il dirigente di settore gestione procedimenti entrate extra-tributarie del Comune di Roma, Pino Napolitano, Ugo Terracciano, presidente fondazione ASAPS, il vicecomandante Polizia locale Nuovo circondario Imolese, Ugo Sergio Auteri, il comandante della Municipale dei Castelli, Girolamo Simonato e l’avvocato Fabio Piccioni, cultore del diritto della circolazione stradale.

Il confronto è stato seguito subito dopo da una tavola rotonda “Sull’organizzazione del servizio di Polizia municipale tra capacità organizzative e gestionali del comandante: autonomia, responsabilità, competenze”. Il momento è stato introdotto da un intervento della presidente nazionale ANVU, Silvana Paci e moderato dalla segretaria nazionale della stessa associazione, Adriana Tarsitano. Spazio poi ad una vera e propria lectio di Angelo Savazzi, docente e cultore della materia.

In contemporanea, nella sala Quintieri del teatro Rendano, è andato in scena un ulteriore confronto su “La pratica di polizia giudiziaria nel rilievo dei sinistri stradali”. La sessione è stata moderata dal comandante della Municipale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco ed ha visto gli interventi di Franco Morizio, membro CdA e responsabile sezione di Polizia locale dall’Accademia italiana di Scienze forensi, Luciano Garofano, generale di brigata dei carabinieri in congedo e già comandante del RIS di Parma, Ugo Terracciano, docente universitario e della criminologa, Deborah Bottino.

Il valore degli interventi e il profilo dei relatori confermano il Polmeeting come una delle tappe più importanti e riconosciute sul panorama nazionale nell’ambito dello studio, della formazione e della crescita culturale della Polizia locale italiana.