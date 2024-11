La professionista ha accettato un incarico a tempo determinato da avvocato all'ospedale Pugliese per scorrimento di graduatoria

Il policlinico universitario di Catanzaro perde un componente della direzione strategica. Nei giorni scorsi si è infatti dimessa dal suo incarico di direttore amministrativo, Elga Rizzo, individuata nell'aprile scorso dal commissario straordinario, Giuseppe Giuliano.

La professionista già da una settimana ha rimesso il mandato e accettato l'incarico da avvocato a tempo determinato all'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L'incarico avrà inizio a far data dal primo febbraio, ed è stato ottenuto attraverso lo scorrimento della graduatoria indetta proprio dall'ospedale in cui Elga Rizzo era risultata idonea ma non vincitrice di concorso.