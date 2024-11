Differentemente da quanto era stato comunicato in un primo momento da un’accreditata fonte sindacale, non esiste un focolaio nell’ospedale di Polistena. Un equivoco nato dal fatto che i tamponi che in queste ore vengono effettuati nel nosocomio sono stati confusi con l’esito positivo degli stessi. Uno solo, invece, è il caso accertato. Si tratta di un medico di radiologia che, con febbre, da lunedì è assente dal lavoro. Il suo tampone ha dato esito positivo ed ora si attende di capire come stanno le persone venute a contatto con lui.

Al momento, dunque, non ci sono altri casi confermati. Ci scusiamo con i nostri lettori per l’errore, causato da un’informazione proveniente da una fonte di solito molto attendibile, ma, a quanto pare, non in questo caso. Fonte alla quale abbiamo garantito l’anonimato. Impegno che vogliamo mantenere nonostante l’infondatezza della notizia che in questa circostanza ci è stata passata. Sarebbe più facile fare nome, cognome e organizzazione sindacale di appartenenza, ma preferiamo assumerci pienamente la responsabilità di quanto accaduto, scusandoci ancora con i nostri lettori e con l’ospedale di Polistena.