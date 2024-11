«Il rafforzamento dell’attività di controllo del territorio nella città di Catanzaro sarà assicurato dall’aggregazione fissa alla Questura di Catanzaro di otto unità del reparto prevenzione crimine già dall’inizio della prossima settimana». A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che ringrazia il capo della Polizia Vittorio Pisani «per avere rivolto particolare attenzione alle esigenze del capoluogo nel periodo estivo, dopo che alcune unità di personale in formazione inviate a Catanzaro sono state temporaneamente aggregate ad altre questure per far fronte a particolari e urgenti necessità», oltre che il prefetto Enrico Ricci e il questore Paolo Sirna «con cui c’è un costante confronto sulle questioni riguardanti la sicurezza del territorio».

«L’arrivo di nuovo personale specializzato nell’attività di prevenzione e di controllo del territorio - aggiunge il sottosegretario Ferro - consentirà di dare un ulteriore supporto all’attività della Questura».

«Il tema del potenziamento degli organici delle forze di polizia - assicura Ferro - è una priorità del governo Meloni, che sta investendo risorse importanti dopo un blocco decennale del turn-over. Solo pochi giorni fa il Capo della Polizia ha bandito un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti, il secondo in pochi mesi. Si sta mettendo in campo il massimo impegno per dotare le forze dell’ordine di nuovo personale, tenendo conto dei tempi delle procedure e dei periodi destinati alla formazione degli agenti, e anche assicurando altri presidi di sicurezza urbana come i sistemi di video sorveglianza, su cui hanno un ruolo fondamentale i comuni».