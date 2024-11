Si intensificano i controlli sul territorio in materia di decoro urbano. Per l’abbandono di rifiuti speciali, inoltre, individuate 4 aziende

Negli ultimi due giorni la Polizia locale lametina ha implementato un servizio di controllo del territorio, in materia di decoro urbano, che ha consentito di conseguire notevolissimi risultati. In particolare, in due distinte attività , sono stati individuati due veicoli a motore oggetto di furto (una motoape ed un'autovettura) che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Nell'ambito di specifici servizi mirati al contrasto all'abbandono di rifiuti, sono state individuate 4 aziende che hanno dismesso rifiuti speciali in pieno centro cittadino abbandonandoli in strada. Dopo le formalità di rito, ed i conseguenti accertamenti, per i rappresentanti legali delle stesse, è scattata la denuncia alla locale Procura della Repubblica per i reati previsti e puniti dal codice dell'Ambiente.





Facendo seguito ad apposite disposizioni prefettizie degli ultimi giorni, la Polizia Locale, ha ulteriormente intensificato i controlli in materia di contrasto al fenomeno della prostituzione su strada. Cinque in totale le sanzioni elevate in due giorni per violazione dell'ordinanza sindacale in materia. Sono state infatti verbalizzati due prostitute e tre clienti. L'intensificazione del presidio di Polizia locale in zona aeroportuale, ha infine consentito al personale, di fermare una donna, originaria di Catanzaro, che esercitava abusivamente il noleggio con conducente priva della prescritta licenza. Multa salata e ritiro della carta di circolazione ai fini della sospensione da due a 8 mesi, le sanzioni nella fattispecie irrogate.