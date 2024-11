L'incidente avvenuto sulla statale 18 questa sera. Da quanto appreso non ci sarebbero feriti gravi

Un'auto della polizia avrebbe investito alcuni pedoni a Rosarno. Secondo quanto appreso pare che gli agenti stessero inseguendo una panda di colore verde. Un inseguimento iniziato nel centro storico di Rosarno e proseguito lungo la statale 18 in direzione Gioia Tauro. E proprio sulla statale 18 la pattuglia avrebbe investito almeno due persone. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 20.40. Feriti anche due poliziotti. Non si conoscono le condizioni delle persone rimaste coinvolte, anche se non ci dovrebbero essere feriti gravi, mentre l'uomo alla guida della panda sarebbe riuscito a fuggire.