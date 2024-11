Il direttore del Corriere della Calabria è stato sottoposto a intervento chirurgico a causa di un’emorragia interna. «Ci auguriamo che Paolo Pollichieni ritorni al più presto al suo posto affinché prosegua nel suo lavoro e per contribuire a rendere più forte e ricco di opinioni il sistema dell’informazione calabrese» ha affermato Pasquale Motta direttore di Lacnews24.it

Abbiamo appreso che il collega Paolo Pollichieni, direttore del Corriere della Calabria, è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale di Locri, in provincia di Reggio Calabria, dopo essere stato colto da un malore nella giornata di Santo Stefano. A quanto sembra, il collega Pollichieni è stato sottoposto ad intervento chirurgico a causa di un’emorragia interna (fonte: sito Giornalisti Italia). A nome mio personale, dell’editore Domenico Maduli e di tutta la redazione di Lacnews24, ci auguriamo che, il collega Paolo Pollichieni, ritorni presto e prontamente ristabilito alla guida della sua testata giornalistica e il giornalismo calabrese recuperi al più presto uno dei protagonisti dell’informazione regionale.

Con Paolo Pollichieni ci dividono stili e punti vista e, proprio per tali motivi, lo consideriamo il nostro maggior competitor culturale e editoriale, per tutto ciò, ci auguriamo che al più presto, torni al suo posto affinché prosegua nella suo lavoro per contribuire a rendere più forte e ricca di opinioni il sistema dell’informazione calabrese. Forza direttore e auguri di pronta guarigione.

Pasquale Motta

Direttore responsabile

(L'editore della testata Il Corriere della Calabria ha reso noto che il collega Paolo Pollichieni non è stato sottoposto a nessun intervento chirurgico e che le sue condizioni sarebbero stazionarie).