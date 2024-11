Iniziativa dei vigili del fuoco a Cosenza che si sono trasformati per un giorno in tanti Babbo Natale e hanno dispensato regali e dolci

Si sono trasformati per un giorno in tanti Babbo Natale e hanno dispensato regali e dolci ai bambini ricoverati nell'ospedale dell'Annunziata. E' l'iniziativa realizzata per le festività dai vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza. Dopo aver organizzato una raccolta fondi all'interno delle caserme della provincia, i "Pompieri Babbo Natale", coadiuvati dal personale dei reparti del nosocomio cosentino, hanno consegnato i regali direttamente nelle mani dei bimbi ricoverati portando loro un sorriso in più per queste festività natalizie trascorse purtroppo in corsia.