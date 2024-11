Mentre la Procura di Locri indaga sul Ponte Allaro, dall’Anas arrivano conferme circa la stabilità dell’infrastruttura lungo la statale 106. Le attività cui si fa riferimento sono state eseguite con una strumentazione di precisione, allo scopo di individuare tutti i possibili spostamenti del ponte comprese eventuali rotazioni, in un arco temporale di 24 ore tra domenica e lunedì.





Dunque per l’Anas «non sono stati registrati significativi spostamenti della struttura, se non quelli, assolutamente tollerati, connessi alle variazioni termiche o al passaggio dei mezzi pesanti. Il controllo del viadotto prosegue costantemente, sia attraverso gli inclinometri installati sulle travi del ponte che, con una frequenza temporale di circa 30 minuti, registrano dati che trasmettono, in tempo reale, al personale Anas». I test topografici, eseguiti sempre dall'alveo del fiume Allaro, proseguiranno per tutto il periodo estivo.