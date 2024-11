Circolazione ad intermittenza per la sostituzione dei parapetti. La struttura continua a mostra tutta la sua inadeguatezza

Nuova chiusura ad intermittenza per il ponte Allaro, al chilometro 122 della Statale 106 Jonica. Questa mattina gli automobilisti si sono trovati di fronte ad una nuova interruzione dovuta alla sostituzione dei parapetti. Numerosi i disagi per gli utenti con lunghe code in attesa di poter attraversare un ponte che continua a dimostrare la sua inadeguatezza, così come manifestato in occasione delle ultime giornate di maltempo. (c.m.)

(Video di Ilario Balì)