«Il ponte sullo Stretto di Messina non è più rinviabile. È un'opera strategica». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini in audizione al Senato sulle linee programmatiche del suo Dicastero. Lo stesso Salvini ha anche aggiunto in riferimento al ponte sullo Stretto: «È una cosa assolutamente seria, non è uno scherzo».

Salvini ha poi parlato anche di porti e del fatto che «devono rimanere pubblici. Vigileremo su tutte le operazioni finanziere e societarie che riguardano i terminal dei porti italiani, innanzitutto per salvaguardare la sicurezza nazionale».

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture nel suo intervento ha parlato anche nel Piano nazionale ripresa e resilienza e di problematiche legate alla crisi economica: «Molto opere, anche rilevanti, del Pnrr sono finanziate solo in parte. I ritardi sono dovuti anche all'aumento esponenziale dei prezzi».