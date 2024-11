Il pontile di Lamezia, una struttura di 640 metri, fu realizzato negli anni 70 e mai è entrato in funzione. Nel 2012 è imploso su se stesso

Le telecamere di Striscia la Notizia a Lamezia Terme per occuparsi del pontile di Lamezia Terme: ‘una mastodontica struttura di 640 metri è ferma con le quattro frecce. Un ponte realizzato negli anni 70, ma mai entrato in funzione. E nel 2012 è imploso su se stesso’. Così è stato definito dall’inviato Brumotti che ha spiegato che la struttura, che oggi creai solo disagi ai turisti e all’ambiente circostante, se fosse entrata in funzione avrebbe creato oltre 3 mila posti di lavoro.

100% Brumotti chiede allora spiegazioni al comandante della capitaneria di porto di Vibo Valentia Antonio Lo Giudice che così risponde: ‘sono stati interessati già i vari ministeri delle finanze e dei trasporti e anche la regione Calabria per vedere se ci sono fondi per buttare giù la struttura e bonificare l’intera area’.