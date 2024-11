Il magistrato è in servizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria. La notizia è stata confermata da fonti giudiziarie, che non forniscono altri particolari a tutela delle vittime

Un giudice in servizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, Gaetano Maria Amato, è stato arrestato dalla polizia a Messina per pornografia minorile. Nei suoi confronti il Gip della città dello Stretto, su richiesta del procuratore Maurizio De Lucia e dell'aggiunto Giovannella Scaminaci, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La notizia – riporta l’ansa - è stata confermata da fonti giudiziarie, che non forniscono altri particolari a tutela delle vittime.