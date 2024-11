«È arrivato un altro grande giorno per il Porto di Gioia Tauro, il gateway ferroviario è pienamente operativo ed il trasporto merci su binari verso il resto del Paese e verso l'Europa è realtà. Questo è il risultato del costante lavoro iniziato nel 2018, anche grazie al prezioso operato del neo presidente Agostinelli, allora commissario, che ha saputo dare continuità al progetto di rilancio del porto che abbiamo messo a punto con il Governo Conte 1». Lo afferma, in una nota, il senatore Giuseppe Auddino del Movimento 5 Stelle.

«Uno dei tanti obiettivi che mi ero posto, consapevole delle enormi potenzialità del Porto di Gioia Tauro - prosegue Auddino - era l'ampliamento della attività di transhipment dello scalo con il trasferimento delle merci anche su ferro, attraverso il potenziamento della linea ferroviaria affinché il porto diventasse intermodale. Adesso un altro obiettivo è stato raggiunto. Il Porto di Gioia Tauro, oggi, è d'impulso all'economia della Calabria, anzi, dell'intero Paese: ciò sarebbe stato impensabile fino a qualche anno fa».

«Quando le idee ci sono e si lavora instancabilmente e con convinzione per realizzarle - sostiene ancora il senatore del M5s - i risultati non tardano ad arrivare. Io vado avanti. Altre sfide ci aspettano per lo scalo gioiese, soprattutto per la riqualificazione dell'area retroportuale di cui mi sto occupando e che, a breve, avrà il suo progetto esecutivo».