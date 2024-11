Inusuale incidente questo pomeriggio al porto di Gioia Tauro. Per cause in corso di accertamento una gru del terminal, che stava effettuando operazioni di trasbordo dei container, è entrata in contatto con una gru fissa che si trova a bordo della nave Msc Luna. Forse una manovra errata da parte del gruista alla base di quanto accaduto. Per lui, fortunatamente, nessuna particolare conseguenza. Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini della sicurezza che operano all'interno del terminal Mct.

Del fatto è stata avvisata anche l'autorità portuale di Gioia Tauro. Il monitoraggio delle operazioni, per quanto concerne gli aspetti di security dell'intera area, è affidato agli uomini della Gioia Tauro Port Security, con il coordinamento del Pfso, architetto Luigi Errante.

In questo momento, nessuna nave può entrare o uscire dal terminal, in quanto il moto ondoso provocato dal passaggio di un mezzo potrebbe generale movimenti pericolosi tanto per la gru quanto per la nave.

Sul posto anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. A breve avranno inizio le operazioni per sbloccare le due gru e far riprendere in maniera regolare il lavoro all'interno dello scalo della Piana di Gioia Tauro.