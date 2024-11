Giornata di festa e di regali con vista sul mare. Il Porto di Tropea diventa teatro di solidarietà e attenzione ai più deboli ospitando, il 19 dicembre, un evento dedicato al sostegno concreto ai soggetti più esposti della comunità tropeana ed alle famiglie bisognose: la distribuzione di doni e generi di prima necessità, finanziati dai proventi delle iniziative promosse dalla Porto di Tropea SpA, con la contestuale messa a disposizione delle attrazioni del Christmas Porto Village. Donazioni e divertimenti saranno diretti sia agli ospiti dell’associazione Casa di carità Don Mottola, sia a famiglie in difficoltà. Primi beneficiari delle donazioni, proprio gli ospiti della “Don Mottola”: attesi in Porto alle ore 15.00, usufruiranno delle giostre, a disposizione per un giorno. Seguirà, ad opera del personale della società di gestione, la donazione di regali distribuiti dalla casa galleggiante di Babbo Natale, ed una merenda con prodotti dolciari natalizi.

Vicini alle famiglie

A latere del pomeriggio festivo, la solidarietà “portuale” si concretizzerà, nei giorni a seguire, anche nella distribuzione di generi di prima necessità a favore di 13 famiglie bisognose, e di 130 buoni mensa del valore complessivo di 200 euro. Tornando alla Casa di Carità, sarà beneficiaria anche di una sedia a rotelle - certamente uno dei doni più utili e attesi: ma i ragazzi potranno contare anche, nei mesi successivi, di gite in barca ed in minibus. Divertimento e sostegno, quindi, per una solidarietà che non guarda solamente alle necessità di base, ma che vuole costruire, nelle intenzioni degli organizzatori, un rapporto costante tra infrastruttura e soggetti più deboli, animando occasioni concrete di partecipazione e inclusione con una delle realtà più attive e valide del comprensorio vibonese: la “Don Mottola”.