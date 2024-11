VIDEO | Il maltempo ha provocato danni all'interno del terminal Mct. Attimi di paura, ma non ci sono feriti ( ASCOLTA L'AUDIO )

Una ondata di maltempo sta attraversando da ieri sera la provincia di Reggio Calabria con raffiche di vento e pioggia battente. La situazione più critica è Gioia Tauro e in particolare all'interno del porto.

Attimi di paura nel grande scalo portuale dove, a causa del maltempo e del forte vento, i container che erano posizionati all’interno del terminal Mct sono stati letteralmente spostati, creando un effetto domino devastante. Decine e decine i contenitori vuoti che si sono riversati l’uno sull’altro. Fortunatamente non si registrano danni a persone, ma solo alle cose.

Le attività sono temporaneamente sospese proprio per garantire l’incolumità dei lavoratori. In questo momento sul Porto si sta abbattendo un forte nubifragio con pioggia battente e vento impetuoso. Si attende un miglioramento delle condizioni meteo al fine di poter riprendere la normale attività. Intanto, occorrerà fare la conta dei danni per tutti i container finiti al suolo.