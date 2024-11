Buone notizia arrivano da Gioia Tauro. Il sindaco Aldo Alessio ha comunicato che anche il secondo tampone del marittimo sospettato di essere positivo al Covid-19 è risultato negativo.

«Il marittimo sbarcato dalla Msc “Amanda F” è risultato negativo anche al secondo tampone - scrive il sindaco di Gioia Tauro Alessio - Il marittimo in giornata sarà dimesso dall’ospedale di Reggio Calabria e rientrerà a bordo della “Amanda F”. Dopo che la sanità marittima concederà la libera pratica, la nave potrà entrare in porto per effettuare le normali operazione commerciali».

«Le procedure di prevenzione adottate nel porto di Gioia Tauro - aggiunge Alessio - da parte della sanità marittima e della capitaneria di porto si sono dimostrate efficaci. Quindi tranquilli perché andrà tutto bene. Ho telefonato stamattina al nostro concittadino ricoverato nell’ospedale di Reggio Calabria perché risultato positivo al coronavirus e mi ha assicurato che sta meglio. Non abbassiamo la guardia. Lo so che c’è stanchezza, ma non possiamo assolutamente arrenderci».