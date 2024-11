Si è tenuto oggi pomeriggio a Roma un incontro finalizzato a seguire le vicende che hanno riguardato la società Tecnis, titolare delle concessioni per la realizzazione dei nuovi ospedali della Sibaritide e della Piana

Su iniziativa della Presidenza della Giunta regionale si è svolto nel pomeriggio di oggi a Roma, presso la sede della Regione, un nuovo incontro a cui hanno partecipato l’Amministratore Giudiziario della Tecnis, prof. Saverio Ruperti, lo Studio Valle di Roma rappresentato dall’arch. Camilla Valle ed impegnato nella progettazione esecutiva e definitiva su incarico del concessionario, Franco Pacenza e Domenico Pallaria in rappresentanza della Regione Calabria.



L’incontro ha fatto seguito ad una precedente riunione svoltasi nelle scorse settimane. Entrambe le riunioni erano finalizzate a seguire in modo sistematico l’andamento delle vicende che hanno riguardato la società Tecnis, titolare delle concessioni per la realizzazione dei nuovi ospedali della Sibaritide e della Piana di Gioia Tauro, anche alla luce della revoca della interdittiva antimafia emessa nei giorni scorsi da parte della Prefettura di Catania.



L’incontro odierno si è aperto con l’intervento del prof. Ruperti che ha dato ampia disponibilità a procedere, già nei prossimi giorni, alla sottoscrizione dei Protocolli di Legalità con le Prefetture di Cosenza e Reggio Calabria, quale atto propedeutico non solo alla ripresa dell’iter, ma anche ai fini del rispetto dei tempi contrattuali. Anche l’architetto Valle, rappresentante dello Studio di progettazione di entrambi i nuovi ospedali, ha confermato la disponibilità e l’interesse a riprendere le attività interrotte ed ha, nel contempo, rappresentato la necessità di trovare una giusta soluzione anche a sostegno delle attività di progettazione. Al termine della riunione le parti hanno convenuto che, per quanto riguarda il nuovo ospedale della Sibaritide, già nei prossimi giorni si potrà procedere alla sottoscrizione del Protocollo di Legalità tra il Presidente della Regione Mario Oliverio e l’Amministratore Giudiziario della Tecnis, prof. Saverio Ruperti.



Per quanto riguarda, invece, il nuovo ospedale di Gioia Tauro bisognerà attendere la revoca della interdittiva della consociata Sintec. Solo subito dopo tale revoca si potrà attivare, anche con la Prefettura di Reggio Calabria, la sottoscrizione del secondo Protocollo di Legalità. Anche in questa circostanza i rappresentanti della Regione, Pacenza e Pallaria, hanno sottolineato e ribadito l’assoluta volontà e determinazione del Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio a riprendere le attività riguardanti i nuovi ospedali della Sibaritide e di Gioia Tauro, che rappresentano investimenti strategici in due territori importanti, oggi fortemente penalizzati in materia di offerta sanitaria.