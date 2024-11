Ernesto Magorno e Enza Bruno Bossio hanno incontrato al Viminale il capo della polizia Alessandro Pansa per discutere della chiusura del posto fisso di polizia di Cetraro ma, ancora, nulla di fatto

Ernesto Magorno ed Enza Bruno Bossio hanno portato sul tavolo del capo della polizia, Alessandro Pansa, il problema della chiusura del posto fisso di polizia di Cetraro ma si è concluso con un nulla di fatto, secondo quanto riporta Corrieredellacalabria.it. Non sono servite, infatti, le diverse indagine della Dda di Catanzaro a dimostrare che, quella parte della Calabria, è particolarmente cara alla ‘ndrangheta soprattutto per i traffici di droga sull’asse Amantea-Paola-Cetraro-Scalea. Tutto ciò non è bastato ad evitare che il posto fisso di Cetraro finisse tra i commissariati da tagliare.

Magorno e la Bruno Bossio, però promettono di non mollare e di portare il tutto all’attenzione della commissione parlamentare Antimafia.

Leggi anche:

Cetraro, sindaco e giunta minacciano di dimettersi