Il questore di Catanzaro ha disposto una serie di misure per implementare le attività di prevenzione e controllo nei presidi della polizia di stato nei pronto soccorso dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro e in quello di Lamezia Terme di competenza dell'Asp, per meglio rispondere alle esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini e del personale sanitario.

In particolare, è stato potenziato l’organico del posto fisso di polizia situato nell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per garantire anche la copertura pomeridiana.

Al contempo, è stata verificata la funzionalità del sistema di videosorveglianza e la presenza del servizio di vigilanza privata che opera sulle ventiquattrore. Per l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, invece, sono stati disposti i potenziamenti dei servizi già in atto.