Ci sono volute quattro squadre di vigili del fuoco per domare l'incendio divampato poco la mezzanotte all'interno di un mega store di prossima apertura, situato al primo piano dello stabile che da anni ospita il supermercato Conad a Praia a Mare, nella zona industriale. Il fuoco ha distrutto tutto il piano superiore, un'ampia superficie che, da quanto si apprende, sarebbe stata presa in affitto da alcuni imprenditori cinesi, che già da tempo hanno investito sul territorio aprendo diverse attività commerciali. Da alcune settimane, numerose persone stavano allestendo il locale in attesa di inaugurarlo nei prossimi giorni.

I danni sono ingenti e ancora in corso di quantificazione. Ancora adesso, molte ore dopo la fine dell'intervento dei vigili del fuoco, dai magazzini continua a fuoriuscire del fumo nero e l'aria è irrespirabile.

Non sono chiare, al momento, le cause dell'episodio. Ad ogni modo, gli inquirenti stanno vagliando le immagini degli impianti di videosorveglianza poste all'esterno dello stabile per capire se si tratti o meno di un incendio doloso.