Un gravissimo incidente si è verificato intorno alle 19.30 sulla Statale 18, nel comune di Praia a Mare. A restare coinvolto nell'impatto una moto e due auto. La ragazza alla guida della moto è stata affidata al Suem 118 e trasportata all'ospedale della cittadina tirrenica dove purtroppo è avvenuto il decesso.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Scalea, per la messa in sicurezza del sito e dei veicoli. La statale è al momento chiusa al transito e la circolazione è deviata su strade secondarie. Sul posto polizia stradale e Anas per gli adempimenti di loro competenza.