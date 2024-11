La zona in cui è avvenuto l'incidente questa mattina era particolarmente trafficata poiché all'asilo di fronte era in corso una recita per la celebrazione della giornata dedicata ai nonni

Poteva andare decisamente peggio, ma per fortuna l'incidente avvenuto questa mattina a Praia a Mare, all'incrocio tra via Francesco Cilea e via Dante Alighieri, non ha avuto grandi conseguenze, fatta eccezione per il forte spavento delle persone coinvolte.

Erano da poco passate le dieci quando un'auto, una Fiat Panda di colore rosso, ha sbandato ed è finita su un'auto in sosta, parcheggiata sul ciglio della strada. L'impatto ha drasticamente rallentato la corsa ed ma non ha evitato che la vettura si schiantasse contro la vetrina di un noto salone di bellezza sfondandola.

Secondo i testimoni presenti sulla scena, il conducente avrebbe perso il controllo per scansare un veicolo che non avrebbe rispettato lo stop.

Nessun ferito, dunque, ma tanta paura. Questa mattina la zona in cui è avvenuto l'incidente era particolarmente trafficata poiché all'asilo, che si trova a qualche metro dall'altro lato della strada, era in corso una recita per la celebrazione della giornata dedicata ai nonni.