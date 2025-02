Presi di mira un supermercato e un bar nella zona nord dell’abitato, dai quali sono stati rubati contanti per meno di mille euro. Dal magazzino comunale invece non sarebbe stato portato via nulla

Una serie di furti e danneggiamenti sono stati messi a segno nella notte a Praia a Mare, nella zona nord dell'abitato in corrispondenza dell'area industriale ex Marlane. Prese di mira da ignoti alcune attività commerciali e un capannone di proprietà comunale. Indagini sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Scalea per risalire all'identità dei responsabili.

I malviventi in particolare hanno effettuato una "spaccata" per introdursi in un supermercato e rubare contante per circa 300 euro. Preso di mira anche un bar attiguo al centro vendita dove sono stati rubati 500 euro. I ladri, inoltre, si sono introdotti in un capannone utilizzato come deposito attrezzi e mezzi posto nelle vicinanze, di proprietà del Comune di Praia a Mare.

Secondo quanto riferito dal sindaco della città Antonio De Lorenzo, una parte della recinzione è stata divelta e una porta del capannone è stata danneggiata allo scopo di entrare nell'edificio dal quale non sarebbe stato portato via nulla di quanto presente all'interno.