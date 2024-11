L'obiettivo è quello di smuovere la cabina di regia che l'esecutivo ha promesso senza ancora mettere in atto.

Scende in piazza la Cgil. Il sindacato protesta contro il rinvio da parte del Governo della seduta inerente la cosiddetta cabina di regia per la nostra regione. Obiettivo: rimanere a fianco di Lsu, Lpu, ex art 7 e al bacino dei lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga vittime di tante promesse non mantenute.

La ripresa della mobilitazione avverrà già da lunedì 13 ottobre con una serie di presidi presso le sedi Inps e le sedi dei partiti di Governo sull' intero territorio Calabrese.