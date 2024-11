La tragedia all’altezza del comune di Pedivigliano. Chiuso temporaneamente il tratto stradale. Sul posto il personale Anas e le forze dell’ordine

Una persona è precipitata dai terreni sovrastanti il muro di cinta che costeggia la strada statale 616 “Di Pedivigliano”, nel Cosentino, perdendo la vita. Chiuso temporaneamente lo svincolo al km 8,900 in entrambe le direzioni. Sul posto è presente il personale Anas per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Presenti anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi.

Aggiornamento ore 15.30. Riaperto al traffico lo svincolo.