Il governo avrebbe assicurato alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego di Cgil, Cisl e Uil, la retromarcia sul provvedimento che prevedeva la chiusura di 23 prefettura, tra cui quella di Vibo Valentia

"Il governo si impegna formalmente a ritirare lo schema di Dpr che prevedeva la soppressione di 23 prefetture". Lo annunciano in una nota le organizzazioni sindacali del pubblico impiego, che avrebbero ricevuto la comunicazione ufficiale stamane da parte del Ministero dell'Interno, guidato da Angelino Alfano.



Nei fatti – spiegano i sindacati – il Governo si è impegnato a presentare un emendamento alla legge di Stabilità per modificare la norma (contenuta nella legge sulla spending review di Monti) che impone la riduzione delle prefetture e il ministero dell'Interno ritirerà lo schema di Dpr con l'elenco delle 23 sedi da sopprimere" spiegano Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Pa che a fronte degli impegni messi nero su bianco dall'esecutivo hanno revocato la manifestazione nazionale prevista per l'11 dicembre prossimo.



