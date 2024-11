Il procuratore generale chiede un inasprimento della pena per Luigi Preiti, condannato a 16 anni in primo grado.

Luigi Preiti il 28 aprile 2013 ha sparato ai Carabinieri davanti a Palazzo Chigi, mentre era in corso la cerimonia di insediamento del governo Letta. In primo grado è stato condannato a 16 anni per tentato omicidio plurimo. Ad avere la peggio il brigadiere Giuseppe Giangrande, ferito gravemente. Ora Francesco Mollace, procuratore generale di Roma, chiede di aggravare la pena di due anni. La difesa intende puntare sull'infermità mentale e chiede una perizia psichiatrica. Nel processo di primo grado una perizia simile aveva negato l'incapacità di Preiti.