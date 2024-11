Il presidente della regione Mario Oliverio ha accolto a Catanzaro lo storico capitano dell’Inter Javier Zanetti, giunto in Calabria per ritirare il premio ‘Nicola Ceravolo’

È arrivato in Calabria, per ritirare il premio dedicato a ‘Nicola Ceravolo’, Javier Zanetti. L 'ex storico capitano argentino è stato accolto a Catanzaro dal presidente della regione ,Mario Oliverio.

Lo stesso Maurizio Insardà, organizzatore dell’evento, ha motivato la scelta ricaduta su Zanetti nell'edizione 2015: "Scende a Catanzaro uno dei personaggi più importanti. Zanetti è un esempio da seguire e un'icona della sportività".

Ancora una volta Zanetti sarà presentato ed esaltato come un esempio da seguire per i giovani: "Quella del 25 maggio deve essere una giornata in cui tanti giovani si avvicinano allo sport guardando all’esempio vivo e quotidiano di Zanetti che ha dimostrato di essere entusiasta di venire a Catanzaro per ricevere un premio che negli anni passati è andato ad altrettanti allenatori che avevano in comune non soltanto la notorietà ma anche tante altre qualità seppur diverse tra loro".