Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Pugliese di Catanzaro, il 17enne rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto all'alba a Cutro. Il ragazzo, in base alle prime informazioni, avrebbe deciso di fare in giro con l'auto del padre. La corsa si sarebbe arrestata poco dopo. Il mezzo, per cause in corso d'accertamento, ha travolto e abbattuto un palo della pubblica illuminazione. Il giovane è stato quindi trasferito con urgenza a Crotone e successivamente nel capoluogo di Regione dove attualmente si trova. Sul luogo del sinistro, i carabinieri della locale stazione per le indagini del caso.