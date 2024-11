Un candidato alla presidenza della Fifa di origine calabrese, Gianni Infantino, ex braccio destro di Platini che aspira alla poltrona che fu di Blatter

I nonni di Cittanova, e i genitori di Reggio Calabria. Questo il legame con la nostra regione di Gianni Infantino, dirigente della Uefa, nato e cresciuto in Svizzera, ma da sempre legato alla terra d'origine dei propri genitori, che forse gli ha regalato quel carattere forte che gli permette di essere sempre in prima fila, senza farsi mai sfiorare dagli scandali.



Proprio questa sua estraneità allo scandalo che ha travolto la Fifa di Blatter rende Infantino il principale candidato alla poltrona più importante del calcio mondiale. L'Uefa per farne la propria bandiera ha scaricato Platini, coinvolto dallo stesso Blatter nello scandalo, per riuscire a conquistare il sostegno delle altre federazioni del mondo del calcio.