L'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha avviato un'indagine interna per far luce sulle inefficienze dell'ospedale montano di Soveria Mannelli. Il presidio ospedaliero nel corso degli anni è stato, infatti, depotenziato anche per effetto dell'emanazione di alcuni decreti commissariali, circostanza documentata da un'inchiesta condotta nei giorni scorsi della nostra testata giornalistica. Ed è proprio a seguito di quel servizio televisivo che la direzione generale d'intesa con quella sanitaria ha dapprima convocato una riunione e successivamente richiesto al responsabile del presidio una relazione tecnica allo scopo di ottenere chiarimenti sulla gestione della struttura sanitaria. Secondo quanto documentato, sono numerosi i reparti che svolgono attività a scartamento ridotto, in alcuni casi le prestazioni ambulatoriali non vengono affatto eseguite a causa di carenze d'organico o per il malfunzionamento delle apparecchiature sanitarie.

Luana Costa

LEGGI ANCHE:

Sanità, viaggio nei reparti fantasma dell’ospedale di Soveria Mannelli