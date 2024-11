Piazza Mercato Vecchio a Lamezia Terme è uno dei luoghi della movida cittadina, luogo di svago e di ritrovo di tanti giovani dove sabato notte è scoppiata una lite all’interno di un pub tra un avventore ed il titolare.

Un giovane trentenne, intorno alle 23:55, ha aggredito il titolare di un locale, un noto pub in seguito ad una discussione. L’uomo aveva preteso, con un comportamento arrogante e minaccioso, di non pagare quanto aveva poco prima consumato, con lo scopo di trarne un ingiusto profitto personale. Già in altre occasioni aveva adottato il medesimo atteggiamento sempre all’interno dello stesso locale.

Alla richiesta del proprietario del pub di pagare la consumazione serale, ma anche quelle delle volte precedenti, quest’ultimo è stato aggredito dall’uomo e colpito più volte al volto.

Solo l’intervento immediato della Volante del Commissariato di Lamezia Terme ha evitato il peggio, gli agenti intervenuti hanno colto l’uomo sul fatto, ricostruito l’accaduto hanno identificato l’autore del reato per P.M. e tratto in arresto per danneggiamento, tentata estorsione e lesioni gravissime a carico del titolare dell’esercizio commerciale.

Pertanto è stato condotto nella casa circondariale di Catanzaro–Siano in attesa della convalida e del rito per direttissima.