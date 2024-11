Torna la paura in tutta la regione. Nelle ultime 48 ore si sono registrati circa 100 interventi con squadre impegnate in tutte le province

Le prime giornate di caldo in Calabria hanno portato con sé un aumento degli incendi di vegetazione, mettendo i vigili del fuoco al centro della lotta per proteggere vite umane e boschi. Nelle ultime 48 ore, si sono registrati circa 100 interventi per incendi boschivi, con squadre impegnate in tutte le province, soprattutto in quelle di Catanzaro e Cosenza.

Una situazione critica si è verificata nel comune di Petronà, nel catanzarese, dove le squadre del Distaccamento di Sellia Marina sono state attive fin dalla giornata di ieri. L'intervento è stato potenziato con l'invio di un canadair e un elicottero per supportare le operazioni a terra. Anche nei comuni di Sersale e Cerva, la situazione è stata difficile, con un vasto incendio boschivo che si è avvicinato ai centri abitati, richiedendo l'intervento dei Canadair per contenere le fiamme.

Nel Parco Nazionale della Sila Piccola, nel comune di Taverna, le squadre dei vigili del fuoco volontari sono state impegnate per spegnere un incendio a Colle Guerci. Questo intervento ha permesso di salvaguardare non solo l'ambiente naturale, ma anche un'importante azienda agricola presente nella zona. L'intervento concluso alle 19 di sabato grazie anche alla collaborazione di un cittadino del luogo che con il suo mezzo agricolo si è prodigato ad effettuare una linea tagliafuoco sulla parte inaccessibile ai mezzi dei vigili del fuoco.

Nella provincia di Catanzaro oltre alle squadre in servizio ordinario è stato necessario potenziare il dispositivo di soccorso con il richiamo di unità libere dal servizio.