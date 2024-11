Scampato pericolo lungo la statale jonica questa mattina all’alba in un’area parcheggio di un autogrill. Il mezzo pesante è stato posto in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri

Principio d’incendio su un autoarticolato che trasportava anche rifiuti tossici diretti a Crotone. Sfiorato il dramma, anche ambientale. L’episodio è avvenuto a Pietrapaola lungo la statale 106 jonica. Secondo una prima ricostruzione il conducente transitava lungo l’arteria senza accorgersi che nella parte sottostante la motrice qualcosa iniziava a sprigionare fumo.

L’uomo, casualmente si era fermato in un’area parcheggio ai margini della statale per un caffè in autogrill. In quel momento un collega lo ha avvisato che nella parte della motrice iniziava a sprigionarsi del fumo intenso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano e una pattuglia dei carabinieri. La motrice è stata staccata dal rimorchio per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.