Lo ha deciso il comitato per i festeggiamenti in onore del santo scegliendo una delle opzioni consigliate dalla Diocesi

SERRA SAN BRUNO (VV) - La Statua di San Rocco non è stata portata a spalla. E’ stata sistemata su un carrello meccanico e portata in processione. Lo ha deciso il comitato per i festeggiamenti in onore del patrono di Serra San Bruno. Dopo le polemiche scaturite dai presunti inchini delle statue sacre, il comitato si è attenuto alle disposizioni impartite dalla Diocesi di Catanzaro-Squillace. Tre le opzioni possibili: trasportare il santo a spalla previa comunicazione alla Prefettura dei nominativi dei portatori, trasportare la statua su un furgone oppure utilizzare un carrello. I devoti di Serra san Bruno hanno optato per la terza.