L’udienza a carico di Larussa e Pallone è saltata per un impedimento. Il primo è accusato di favoreggiamento personale e violenza privata sull’avvocato Pagliuso, poi ucciso nel 2016

Anche la Camera Penale di Lamezia si è costituita parte civile nel processo a carico degli avvocati Antonio Larussa e Tullia Pallone. L’udienza che si sarebbe dovuta tenere ieri è saltata per impedimenti dei legali dei due imputati, Gambardella e Spinelli. Un’indagine quella sui due penalisti lametini venuta fuori nell’ambito delle più ampie investigazioni sul delitto Pagliuso.

In base alle testimonianze raccolte in questo contesto venne fuori, infatti, che Larussa avrebbe favorito la latitanza di Daniele Scalise, considerato membro dell’omonima cosca. L’avvocato è accusato di favoreggiamento personale e violenza privata in quanto avrebbe minacciato Pagliuso nel 2012. A Pallone viene invece contestato il favoreggiamento nei confronti di Larussa.

Violenza privata e favoreggiamento, udienza rinviata per due avvocati