VIDEO | L'ex senatore non si presenta per ragioni di salute. Assente anche l'imprenditore che, annuncia il pm, non è più testimone puro ma indagato in procedimento connesso

Marcello Dell'Utri non testimonierà questa mattina a Reggio Calabria al processo "Breakfast". Lo ha comunicato pochi minuti fa il Tribunale reggino, leggendo la nota pervenuta dalla polizia Penitenziaria che certifica come le condizioni di salute di Dell'Utri non siano compatibili con traduzioni impegnative. Niente da fare, dunque, per l'ex senatore. Bisognerà ancora attendere prima di poter ascoltare la sua testimonianza al processo che vede imputati fra gli altri l'ex ministro Scajola e la moglie di Amedeo Matacena, Chiara Rizzo. Il procuratore Lombardo chiede di valutare l'escussione nel luogo dove si trova.

Stato parallelo, Speziali indagato

Anche l'imprenditore Vincenzo Speziali Jr assente. Per lui disposto l'accompagnamento coattivo. Quanto all'informativa Stato Parallelo, il pm Lombardo ha riferito come speziali Speziali non sia più testimone puro ma indagato in procedimento connesso. Il sistema cui fa riferimento il pm, secondo l'accusa, ha svolto ruolo rilevante nella programmazione di latitante eccellenti all'estero come Dell'Utri e Matacena.