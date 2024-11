Sono complessivamente 104 le richieste di pena avanzate dal sostituto procuratore, Domenico Guarascio, nell’ambito del processo che si sta celebrando con rito abbreviato contro le cosche di ‘ndrangheta Farao-Marincola di Cirò Marina. L’inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro aveva portato lo scorso gennaio all’arresto di 169 persone e aveva documentato una tale livello di infiltrazione mafiosa in diversi settori economici e imprenditoriali, in Italia così come all'estero, da consentire alla cosca di strutturarsi come una vera a propria holding criminale in grado di gestire affari per milioni di euro.

Le pene

Maria Aiello 8 mesi, Alessandro Albano 8 anni, Alessio Domenico 8 anni, Francesco Aloe 12 anni, Gaetano Aloe 14 anni, Giuseppina Aloi 3 anni, Lucia Aloi 3 anni, Antonio Anania 12 anni, Ercole Anania 12 anni, Antonio Bartucca 10 anni, Francesco Basta 10 anni, Moncef Blaich 7 anni, Domenico Bonifazio 8 anni, Agostino Canino 8 anni, Amodio Caputo 6 anni e 8 mesi, Luigi Caputo 6 anni e 8 mesi, Gilda Cardamone 2 anni, Martino Cariati 20 anni, Giovanni Caruso 4 anni e 2 mesi, Vito Castellano 20 anni, Dino Celano 7 anni, Domenica Cerrelli 1 anno e 8 mesi, Domenico Cerrelli 6 anni e 8 mesi, Teresa Clarà 2 anni, Angelo Cofone 4 anni, Morena Cola 7 anni, Francesco Crugliano 16 anni, Gennaro Crugliano 16 anni, Leonardo Crugliano 20 anni, Mirco Crugliano 12 anni, Giuseppe Cusato 5 anni, Adolfo D’Ambrosio 4 anni, Antonio De Luca 10 anni, Angelo Donnici 2 anni, Antonio Esposito 1 anno e 8 mesi, Francesco Farao 2 anni e 8 mesi, Vittorio Farao di Giuseppe 18 anni, Vittorio Farao di Silvio 20 anni, Nicola Flotta 8 anni, Giuseppe Guarino 5 anni, Mario Lavorato 14 anni, Fedele Longobucco 4 anni e 1000 euro di multa, Giuseppe Maggio 1 anno e 2 mesi, Elena Malena 8 mesi, Aldo Marincola 10 anni, Cataldo Marincola 17 anni e 5 mesi, Vincenzo Marino 1 anno e 8 mesi, Maria Matroianni 1 anni e 8 mesi, Federico Menotti 2 anni, Salvatore Morrone 20 anni, Carmine Muto 12 anni, Luigi Muto 20 anni, Santino Muto 12 anni, Angelina Novello 1 anno e 8 mesi, Basilio Paletta 12 anni, Domenico Palmieri 12 anni, Francesca Perri 1 anno e 8 mesi, Giuseppe Pizzimenti 4 anni e mille euro di multa, Rosario Placido 5 anni, Fabio Potenza 12 anni, Carmela Roberta Putrino 20 anni, Eugenio Quattromani 14 anni, Luigi Rizzo 12 anni, Salvatore Rizzo 12 anni, Antonella Rocca 2 anni, Domenico Rocca 10 anni, Francesco Rocca 2 anni, Annibale Russo 8 anni, Francesco Salvato 12 anni, Vincenzo Santoro 20 anni, Giuseppe Sestito 20 anni, Mario Siciliano 10 anni, Nevio Siciliani 10 anni, Roberto Siciliani 12 anni e 6 mesi, Carmine Siena 16 anni, Palmiro Salvatore Siena 16 anni, Giovanni Spadafora 12 anni, Giuseppe Spagnolo 20 anni, Giuseppe Sprovieri 6 anni, Antonio Squillace 5 anni, Domenico Squillacioti 5 anni, Francesco Talarico 20 anni, Ludovico Talarico 6 anni e 8 mesi, Luigi Tasso 12 anni, Carolina Terlizzi 1 anno e 8 mesi, Bruno Tucci 4 anni e sei mesi, Annamaria Veltri 5 anni, Andrea Villirillo 5 anni, Rocco Villirillo 5 anni, Vincenzo Zampelli 4 anni e 6 mesi, Francesco Zito 6 anni e Aldo Chimenti 7 anni.

l.c.